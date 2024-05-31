В захваченной Керчи прогремели взрывы
Киев • УНН
Взрывы прогремели во временно оккупированном рф городе Керчь
Во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
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За інформацією, рух на Кримському мосту було перекрито.
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В захваченной Керчи прогремели взрывы
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В захваченной Керчи прогремели взрывы
Взрывы прогремели во временно оккупированном рф городе Керчь.
Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях
В течение дня противник нанес многочисленные ракетные, авиационные и беспилотные удары по территории Украины, в то время как украинские войска отразили несколько вражеских атак на нескольких фронтах.
В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения
В результате обстрела рф жилого дома в Харькове погибли 3 человека и 16 получили ранения, в том числе врач скорой помощи и дети.
БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область
Согласно сообщениям Воздушных Сил Украины, беспилотник направляется из Николаевской области в сторону Кировоградской области Украины.
В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей
В результате ударов россиян по жилому дому в Харькове 2 человека погибли на 13 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка и 12-летний мальчик. Дети были госпитализированы.
В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка
В результате российского удара по жилому дому в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка. Ребенок был госпитализирован.
Ударные БпЛА движутся в северо западном направлении на Николаевщину
Воздушные силы Украины информируют, что беспилотники-шахеды из Херсонской области движутся на северо-запад в направлении Николаевской области.
Атаки по жилому дому Харькова: количество пострадавших увеличилось до 8 человек
По словам главы Харьковской областной военной администрации, восемь человек пострадали в Харькове после того, как российские войска нанесли удар по жилому дому, а затем снова открыли огонь по тому же месту.
В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший
В Харькове вражеское нападение на жилой дом привело к пожару, в результате которого один пострадавший был госпитализирован, а люди, возможно, оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания, при этом работы по ликвидации пожара продолжаются.
В Харькове слышны взрывы, сообщает мэр Терехов
В Харькове были слышны взрывы, о чем сообщил мэр города Игорь Терехов.