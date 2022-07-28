В Энергодаре войска рф устроили провокацию с обстрелом дома - мэр

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"В ночь на 28 июля в Энергодаре был обстрелян частный жилой дом по ул. Приднепровской. К счастью, на время обстрела в доме отсутствовали жильцы, ведь его владелец еще раньше выехал в Киев", - говорится в сообщении Орлова.



Детали



По его словам, понятно, что "обстрел совершили сами оккупанты, которые таким образом намерены обвинить ВСУ в обстрелах гражданской инфраструктуры города Энергодара".

"В ближайшее время, как это обычно делают оккупанты, от них следует ожидать публикацию пропагандистских материалов по указанной тематике. Доверяйте только официальным и проверенным источникам", - добавил он.

Дополнение

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы из временно захваченного Энергодара на Запорожье. Также фиксируется движение российской военной техники.

Главное управление разведки призвало жителей Энергодара и близлежащих территорий сообщить координаты пребывания оккупационных войск и расположение оккупационных складов.