В Энергодаре войска рф устроили провокацию с обстрелом дома - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Во временно захваченном оккупационными войсками Энергодаре Запорожской области произошел обстрел жилого дома. Обошлось без жертв. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram, заметив, что понятно, что обстрел совершили сами оккупанты, информирует УНН.
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"В ночь на 28 июля в Энергодаре был обстрелян частный жилой дом по ул. Приднепровской. К счастью, на время обстрела в доме отсутствовали жильцы, ведь его владелец еще раньше выехал в Киев", - говорится в сообщении Орлова.
Детали
По его словам, понятно, что "обстрел совершили сами оккупанты, которые таким образом намерены обвинить ВСУ в обстрелах гражданской инфраструктуры города Энергодара".
"В ближайшее время, как это обычно делают оккупанты, от них следует ожидать публикацию пропагандистских материалов по указанной тематике. Доверяйте только официальным и проверенным источникам", - добавил он.
Дополнение
Российские оккупационные войска продолжают обстрелы из временно захваченного Энергодара на Запорожье. Также фиксируется движение российской военной техники.
Главное управление разведки призвало жителей Энергодара и близлежащих территорий сообщить координаты пребывания оккупационных войск и расположение оккупационных складов.