В Енергодарі війська рф влаштували провокацію з обстрілом будинку - мер

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«У ніч на 28 липня в Енергодарі було обстріляно приватний житловий будинок по вул. Придніпровській. На щастя, на час обстрілу в будинку були відсутні мешканці, адже його власник ще раніше виїхав до Києва», - ідеться в повідомленні Орлова.



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За його словами, зрозуміло, що "обстріл здійснили самі окупанти, які в такий спосіб мають намір звинуватити ЗСУ в обстрілах цивільної інфраструктури міста Енергодара".

«Найближчим часом, як це зазвичай роблять окупанти, від них варто очікувати публікацію пропагандистських матеріалів за вказаною тематикою. Тому вже вкотре звертаюся до енергодарців: споживайте інформацію вдумливо та критично. Довіряйте тільки офіційним та перевіреним джерелам», - додав він.

Доповнення

Російські окупаційні війська продовжують обстріли з тимчасово захопленого Енергодара на Запоріжжі. Також фіксується рух російської військової техніки.

Головне управління розвідки закликало жителів Енергодара та прилеглих територій повідомити координати перебування окупаційних військ та розташування окупаційних складів.