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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Южной Корее рассказали, что Пхеньян просит у москвы в обмен на военных

Киев  •  УНН

02:06 • 3170 просмотра

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Министр обороны Южной Кореи сообщил о возможном обмене военной помощи КНДР на передовые ядерные технологии от россии.

Северная Корея, "очень вероятно, попросит" москву о передовых технологиях, связанных с ядерным оружием. Именно в обмен на это КНДР могла согласиться на отправку своих военных в Россию. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Ким Йон Хен подчеркнул, что Северная Корея, вероятно, потребует от России передачи технологий, связанных с тактическим ядерным оружием, разработкой северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, разведывательных спутников и атомных подводных лодок.

Он также отметил, что не верит, что развертывание войск Северной Кореей для помощи россии увеличит "вероятность начала войны на Корейском полуострове", но что это может привести к "эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове".

Южная Корея может отправить в Украину группу для мониторинга за войсками КНДР30 октября 2024, 07:59 • 16292 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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