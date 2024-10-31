В Южной Корее рассказали, что Пхеньян просит у москвы в обмен на военных
Киев • УНН
Министр обороны Южной Кореи сообщил о возможном обмене военной помощи КНДР на передовые ядерные технологии от россии.
Северная Корея, "очень вероятно, попросит" москву о передовых технологиях, связанных с ядерным оружием. Именно в обмен на это КНДР могла согласиться на отправку своих военных в Россию. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Ким Йон Хен подчеркнул, что Северная Корея, вероятно, потребует от России передачи технологий, связанных с тактическим ядерным оружием, разработкой северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, разведывательных спутников и атомных подводных лодок.
Он также отметил, что не верит, что развертывание войск Северной Кореей для помощи россии увеличит "вероятность начала войны на Корейском полуострове", но что это может привести к "эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове".
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