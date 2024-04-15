В Южной Корее отменили гастроли российского балета по инициативе украинского МИДа

В Южной Корее отменили гастроли российского балета по просьбе Украины. Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНН.

Наш очередной шаг для международной изоляции рф в сфере культуры. Благодаря усилиям Посольства Украины в Республике Корея и при поддержке украинской общины и международных партнеров выступление российской примы-балерины с проектом "Моданс" в Сеульском Артцентре и "Гала-концерт балета Большого театра" в столице Южной Кореи уже не состоится. - отметили в МИД Украины.

Детали

В дипломатическом ведомстве отметили, что гастроли российского балета отменили именно по инициативе МИД Украины в Южной Корее. И подчеркнули, что будут действовать в искоренении российской пропаганды в культуре на международных площадках и в дальнейшем.

Российской "культурной" пропаганде не должно быть места на международных площадках, а российским балеринам - на сценах мировых театров. Работаем и дальше, чтобы враг не мог использовать мировое культурное пространство для оправдания своих преступлений. - добавили в ведомстве.

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