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В ЮНИСЕФ рассказали, когда украинские подростки начинают употреблять алкоголь

Киев • УНН

 • 53179 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В возрасте 10 лет опыт употребления алкоголя имеет каждый седьмой украинец. Такие данные исследования обнародовал детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает УНН.

В ЮНИСЕФ рассказали, когда украинские подростки начинают употреблять алкоголь

"Уже в 10 лет каждый седьмой (житель Украины - ред.) имеет опыт потребления алкоголя", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, среди 17-летних украинцев хотя бы раз употребляли алкоголь более 60% опрошенных.

Более того, по данным исследования, переживал состояние опьянения хоть раз в жизни каждый четвертый украинский подросток.

"О таком опыте сообщили 6,4% среди 10-летних и 48% среди 17-летних", - говорится в сообщении.

Социологический опрос был проведен Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко совместно с ЮНИСЕФ в 2018 году. В 287 учебных заведениях, где было опрошено более 13 000 респондентов.

Опрос охватил учеников 5-11-х классов учреждений общего среднего образования; 1-го, 2-го курсов учреждений профессионально-технического образования (УПТО) и студентов учреждений профессионального перед высшими образования (УФПО) (на базе 9-летнего образования), которые представляют детей и молодежь 10-17 лет, которые учатся.

Как сообщал УНН, по данным ESPAD, каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь у себя дома, а каждый 10-й - выкурил свою первую сигарету в 14 лет.

С целью защитить украинскую молодежь от доступных алкоголя и табака, депутаты внесли в парламент законопроект №9065.

Документ, среди прочего, предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство предлагает запретить продажу алкоголя и сигарет в районе учреждений.

Инициатором проекта ЗУ выступил депутат Андрей Павелко, который призвал своих коллег по парламенту поддержать усиление ответственности за продажу сигарет и алкоголя детям.

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