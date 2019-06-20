В ЮНІСЕФ розповіли, коли українські підлітки починають вживати алкоголь

"Уже в 10 років кожний сьомий (житель України - ред.) має досвід споживання алкоголю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними ЮНІСЕФ, серед 17-річних українців хоча б раз споживали алкоголь більше 60% опитаних.

Більше того, за даними дослідження, переживав стан сп’яніння хоч раз у житті кожен четвертий український підліток.

"Про такий досвід повідомили 6,4% серед 10-річних та 48% серед 17-річних", - йдеться у повідомленні.

Соціологічне опитування було проведено Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка спільно з ЮНІСЕФ у 2018 році. У 287 навчальних закладах, де було опитано більше 13 тисяч респондентів.

Опитування охопило учнів 5–11-х класів закладів загальної середньої освіти; 1-го, 2-го курсів закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) та студентів закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО) (на базі 9-річної освіти), які представляють дітей та молодь 10–17 років, що навчається.

Як повідомляв УНН, за даними ESPAD, кожен п'ятий український підліток вживає алкоголь у себе вдома, а кожен 10-й - викурив свою першу сигарету у 14 років.

З метою захистити українську молодь від доступних алкоголю і тютюну, депутати внесли у парламент законопроект №9065.

Документ, серед іншого, передбачає кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у пияцтво, а також пропонує заборонити продаж алкоголю і сигарет у районі шкільних установ.

Ініціатором проекту ЗУ виступив депутат Андрій Павелко, який закликав своїх колег по парламенту підтримати посилення відповідальності за продаж сигарет та алкоголю дітям.