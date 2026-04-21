В Еврокомиссии прогнозируют первый транш из €90 млрд для Украины во втором квартале
Киев • УНН
ЕС планирует выделить средства в течение второго квартала этого года. Сейчас идет интенсивная работа над кредитными соглашениями и обновлением плана реформ.
В Европейской комиссии рассчитывают провести подготовку к первой выплате из €90 млрд кредита ЕС для Украины "во втором квартале как можно скорее", о чем сообщил спикер Еврокомиссии Балаш Уйвари во время брифинга во вторник, пишет УНН.
Конечно, я не могу брать на себя обязательства по очень конкретным срокам, но я бы сказал, что цель состоит в том, чтобы завершить всю оставшуюся работу как можно скорее, чтобы мы могли подготовиться к первой выплате в течение второго квартала, и даже во втором квартале как можно скорее
"Мы знаем, что поставлено на карту. Мы знаем, что время имеет решающее значение. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы завершить переговоры как можно быстрее", - добавил он.
По словам представителя, шаг за шагом идет движение вперед в этом вопросе. "Есть три документа, которые, с технической точки зрения, мы обсуждаем и над которыми очень интенсивно работаем. Один из них - программа микрофинансовой помощи (Microfinance Assistance Program), которая будет подкреплена меморандумом о взаимопонимании", - отметил он.
"Это то, что мы обсуждаем с нашими украинскими коллегами. Работа в этом направлении продвигается очень хорошо... С другой стороны, мы также будем использовать Ukraine Facility для распределения части так называемой бюджетной поддержки Украины", - продолжил Уйвари.
"И по этому поводу нам необходимо обновить Ukraine Plan. И в этом направлении работа тоже продвигается очень интенсивно", - отметил он.
"И третий элемент, о котором идет речь, - это действительно кредитное соглашение, которое снова требует двусторонних обменов между нами и Украиной. И эти обмены происходят", - указал представитель Еврокомиссии.
"Как мы уже говорили, мы проделали всю техническую работу с нашей стороны, чтобы убедиться, что как только все шаги будут сделаны, мы не будем терять времени. Поэтому с нашей стороны мы уже предприняли ряд шагов. Так что действительно, как только Совет (ЕС) примет соответствующее решение, мы сможем двигаться дальше, не теряя времени, к следующим шагам в плане распределения сумм кредита Украине", - подчеркнул Уйвари.
Комиссар ЕС: первый транш из €90 млрд Украине должен поступить до конца мая - начала июня21.04.26, 14:23 • 1814 просмотров