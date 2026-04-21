В Еврокомиссии прогнозируют первый транш из €90 млрд для Украины во втором квартале

В Европейской комиссии рассчитывают провести подготовку к первой выплате из €90 млрд кредита ЕС для Украины "во втором квартале как можно скорее", о чем сообщил спикер Еврокомиссии Балаш Уйвари во время брифинга во вторник, пишет УНН.

Конечно, я не могу брать на себя обязательства по очень конкретным срокам, но я бы сказал, что цель состоит в том, чтобы завершить всю оставшуюся работу как можно скорее, чтобы мы могли подготовиться к первой выплате в течение второго квартала, и даже во втором квартале как можно скорее - сказал представитель Еврокомиссии.

"Мы знаем, что поставлено на карту. Мы знаем, что время имеет решающее значение. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы завершить переговоры как можно быстрее", - добавил он.

По словам представителя, шаг за шагом идет движение вперед в этом вопросе. "Есть три документа, которые, с технической точки зрения, мы обсуждаем и над которыми очень интенсивно работаем. Один из них - программа микрофинансовой помощи (Microfinance Assistance Program), которая будет подкреплена меморандумом о взаимопонимании", - отметил он.

"Это то, что мы обсуждаем с нашими украинскими коллегами. Работа в этом направлении продвигается очень хорошо... С другой стороны, мы также будем использовать Ukraine Facility для распределения части так называемой бюджетной поддержки Украины", - продолжил Уйвари.

"И по этому поводу нам необходимо обновить Ukraine Plan. И в этом направлении работа тоже продвигается очень интенсивно", - отметил он.

"И третий элемент, о котором идет речь, - это действительно кредитное соглашение, которое снова требует двусторонних обменов между нами и Украиной. И эти обмены происходят", - указал представитель Еврокомиссии.

"Как мы уже говорили, мы проделали всю техническую работу с нашей стороны, чтобы убедиться, что как только все шаги будут сделаны, мы не будем терять времени. Поэтому с нашей стороны мы уже предприняли ряд шагов. Так что действительно, как только Совет (ЕС) примет соответствующее решение, мы сможем двигаться дальше, не теряя времени, к следующим шагам в плане распределения сумм кредита Украине", - подчеркнул Уйвари.

