Легализация оружия после теракта в Киеве: когда в Украине может появиться право на самозащиту и готовы ли к этому в парламенте
90 миллиардов евро для Украины от ЕС – подробно разбираем, как и на что пойдут деньги
Конец великой эпохи – кто такой Тим Кук и как он превратил Apple в доминанта мира технологий
Протезирование «под ключ» и выплата 6 500 гривен сразу после ранения. Бызов рассказал, как военным помогают профсоюзы
Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту
Способна ли рф окружить Сумы и что происходит на границе – объяснение военных экспертов
Устаревшая методология и новые цены — почему потребительскую корзину в Украине нужно менять и какой она должна быть
В Сумской области есть зона инфильтрации врага в пограничье, идут сложные бои, прорыва вглубь нет - ЦПД СНБО
Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ
"Уверены, что в ближайшее время вернем профсоюзное движение домой": глава ФПУ рассказал, что с Домом профсоюзов на Майдане
В Еврокомиссии прогнозируют первый транш из €90 млрд для Украины во втором квартале

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

ЕС планирует выделить средства в течение второго квартала этого года. Сейчас идет интенсивная работа над кредитными соглашениями и обновлением плана реформ.

В Еврокомиссии прогнозируют первый транш из €90 млрд для Украины во втором квартале

В Европейской комиссии рассчитывают провести подготовку к первой выплате из €90 млрд кредита ЕС для Украины "во втором квартале как можно скорее", о чем сообщил спикер Еврокомиссии Балаш Уйвари во время брифинга во вторник, пишет УНН.

Конечно, я не могу брать на себя обязательства по очень конкретным срокам, но я бы сказал, что цель состоит в том, чтобы завершить всю оставшуюся работу как можно скорее, чтобы мы могли подготовиться к первой выплате в течение второго квартала, и даже во втором квартале как можно скорее

- сказал представитель Еврокомиссии.

"Мы знаем, что поставлено на карту. Мы знаем, что время имеет решающее значение. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы завершить переговоры как можно быстрее", - добавил он.

По словам представителя, шаг за шагом идет движение вперед в этом вопросе. "Есть три документа, которые, с технической точки зрения, мы обсуждаем и над которыми очень интенсивно работаем. Один из них - программа микрофинансовой помощи (Microfinance Assistance Program), которая будет подкреплена меморандумом о взаимопонимании", - отметил он.

"Это то, что мы обсуждаем с нашими украинскими коллегами. Работа в этом направлении продвигается очень хорошо... С другой стороны, мы также будем использовать Ukraine Facility для распределения части так называемой бюджетной поддержки Украины", - продолжил Уйвари.

"И по этому поводу нам необходимо обновить Ukraine Plan. И в этом направлении работа тоже продвигается очень интенсивно", - отметил он.

"И третий элемент, о котором идет речь, - это действительно кредитное соглашение, которое снова требует двусторонних обменов между нами и Украиной. И эти обмены происходят", - указал представитель Еврокомиссии.

"Как мы уже говорили, мы проделали всю техническую работу с нашей стороны, чтобы убедиться, что как только все шаги будут сделаны, мы не будем терять времени. Поэтому с нашей стороны мы уже предприняли ряд шагов. Так что действительно, как только Совет (ЕС) примет соответствующее решение, мы сможем двигаться дальше, не теряя времени, к следующим шагам в плане распределения сумм кредита Украине", - подчеркнул Уйвари.

