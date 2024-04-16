В Евпатории ночью сгорел зоопарк: погибло более 200 животных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  133099 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  135284 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  122949 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102840 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203472 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195667 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195043 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189683 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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В Евпатории ночью сгорел зоопарк: погибло более 200 животных

Масштабный пожар вспыхнул в контактном зоопарке в оккупированной Евпатории, Крым, охватив все здание и вызвав гибель более 200 животных.

Общество •   •  3798 просмотра
В Евпатории ночью сгорел зоопарк: погибло более 200 животных

Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне

Украина ожидает, что Европейский Союз утвердит рамки переговоров по ее вступлению в ЕС в июне, что откроет путь к началу переговорного процесса, как заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

политика •   •  4661 просмотра
Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне

В Румынию прибывает больше голландских F-16 в Румынии

Еще три истребителя F-16 ВВС Нидерландов прибудут в Европейский центр подготовки пилотов F-16 в Румынии для поддержки подготовки украинских пилотов.

Новости Мира •   •  4132 просмотра
В Румынию прибывает больше голландских F-16 в Румынии

россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

В Харьковской области российские войска обстреляли село Золочев управляемой авиационной бомбой, попав в здание "Укрпочты" и травмировав 57-летнюю женщину и 49-летнего мужчину.

Война •   •  4733 просмотра
россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

На гранты бизнесу государство направило уже 3,7 млрд грн: назвали самые популярные сферы в новой волне

15 600 украинцев получили микрогранты на общую сумму 3,7 млрд грн по государственной программе "Собственный бизнес" для начала или развития собственного дела, причем последняя волна из 573 победителей получила 136 млн грн.

Общество •   •  4861 просмотра
На гранты бизнесу государство направило уже 3,7 млрд грн: назвали самые популярные сферы в новой волне

На этой неделе украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" появится на Netflix

Оскароносный документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, изображающий ужасные реалии российского вторжения и осады Мариуполя в начале 2022 года, выйдет на Netflix 21 апреля.

Культура •   •  6666 просмотра
На этой неделе украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" появится на Netflix

На оккупированной Херсонщине планируют увеличить количество часов на изучение переписанной истории: новые учебники уже завозят

С 1 сентября 2025 года в школах оккупированной россией Херсонской области увеличится количество уроков истории с целью стирания украинской идентичности и переписывания истории с российской точки зрения, сообщает Центр национального сопротивления.

Война •   •  7805 просмотра
На оккупированной Херсонщине планируют увеличить количество часов на изучение переписанной истории: новые учебники уже завозят

Зеленский подписал закон о мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации в Украине.

Война •   •  8194 просмотра
Зеленский подписал закон о мобилизации

На Киевщине более 700 учеников и работников были эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе в учебных заведениях

Из-за сообщения об угрозе из учебных заведений в Броварах Киевской области были эвакуированы более 700 учеников и работников, но во время проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Общество •   •  6918 просмотра
На Киевщине более 700 учеников и работников были эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе в учебных заведениях

Замглавы Полтавского облсовета заподозрили в путешествии ЕС под видом командировки

Заместитель председателя Полтавского областного совета подозреваются в том злоупотреблял командировкой в ЕС в личных целях, ему выдвинули обвинения в подделке документов, мошенничестве.

политика •   •  6755 просмотра
Замглавы Полтавского облсовета заподозрили в путешествии ЕС под видом командировки