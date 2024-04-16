В Евпатории ночью сгорел зоопарк: погибло более 200 животных

Во временно оккупированной Евпатории в Крыму произошел масштабный пожар в контактном зоопарке. Огонь охватил все здание, более 200 животных погибло. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на росСМИ, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, огнем была охвачена крыша здания. Пожарные, как сообщает издание, спасли женщину и двух медведей.

На месте находятся пожарно-испытательная лаборатория и эксперты, они работают над установлением причин возгорания. Информация о гибели животных уточняется. Площадь пожара составляет 625 кв м, - говорится в сообщении.

По данным издания, в результате пожара погибло более 200 животных. Представитель зоопарка сообщил, что предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки холодильника.

Экзотариум расположен в самом центре Евпатории, на территории детского парка аттракционов. В нем представлены приматы, рептилии, земноводные, насекомые, грызуны и птицы.

Напомним

Украинский азиатский черный медведь по имени Ямпиль, которого спасли из разрушенного войной зоопарка в Донецке, нашел новый дом в шотландском зоопарке "Пять сестер". Несмотря на первоначальные опасения относительно возможного посттравматического стрессового расстройства, Ямпиль хорошо приспосабливается к новой среде.