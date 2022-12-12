В ЕС обязались не допустить завладения Ираном ядерным оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европейский Союз подтвердил свое обязательство, по которому Иран не должен никогда завладеть ядерным оружием, или получить доступ к его разработке. Об этом говорится в обнародованных выводах на сайте Европейского Совета, передает УНН.
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“ЕС подтверждает свое четкое обязательство, что Иран не должен никогда завладеть ядерным оружием, или получить доступ к его разработке, и напомнил об обязательствах Ирана в этой связи и о его международных обязательствах”, – говорится в заявлении.
Детали
ЕС глубоко обеспокоен последовательными докладами МАГАТЭ, документирующими тревожное ускорение ядерной программы Ирана, что грубо нарушает его обязательства по совместному всеобъемлющему плану действий, в частности, по развитию возможностей по ядерному обогащению и производству высокообогащенного урана.
В Совете ЕС отмечают, что такие действия Ирана не имеют никакого убедительного гражданского обоснования и несут существенные риски распространения ядерного оружия.
Европейский Союз решительно призвал Иран без промедлений вернуться к собственным политическим обязательствам в сфере ядерного нераспространения и восстановить все мониторинговые и верификационные мероприятия в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий – ред.), в частности в рамках его Дополнительного протокола.
В этой связи ЕС призвал Иран немедленно выполнить собственные правовые обязательства в соответствии с резолюцией Управляющего совета МАГАТЭ от 8 июня и 17 ноября 2022 года, а также обязанности в соответствии с Договором о нераспространении, путем предоставления достоверных технических объяснений и необходимого допуска специалистов МАГАТЭ к собственным ядерным объектам.
“ЕС выражает сожаление, что, несмотря на политическую поддержку со стороны стран-членов ЕС и интенсивные международные дипломатические усилия для возобновления полной имплементации СВПД, включая Венские переговоры при посредничестве высокого представителя ЕС как координатора Совместной комиссии СВПД, Иран не принял необходимых решений и не предпринял необходимые шаги, продолжает эскалацию своей ядерной программы, что значительно усложняет достижение соглашения. Как ключевой приоритет по безопасности ЕС будет продолжать прилагать дипломатические и политические усилия, чтобы убедиться, что Иран не завладеет ядерным оружием", – говорится в решении Совета ЕС.
Дополнение
Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что "все ставки будут сняты", если Иран получит действующее ядерное оружие, а арабские страны Персидского залива примут меры, чтобы обеспечить свою безопасность.
Иран заявляет, что его ядерные технологии предназначены исключительно для гражданских целей.