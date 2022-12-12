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В ЄС зобов'язалися не допустити заволодіння Іраном ядерною зброєю

В ЄС зобов'язалися не допустити заволодіння Іраном ядерною зброєю

Київ • УНН

 • 538867 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Європейський Союз підтвердив своє зобов’язання, за яким Іран не повинен ніколи заволодіти ядерною зброєю, або ж отримати доступ до її розробки. Про це йдеться в оприлюднених висновках на сайті Європейської Ради, передає УНН.

Цитата

“ЄС підтверджує своє чітке зобов'язання, що Іран не повинен ніколи заволодіти ядерною зброєю, або ж отримати доступ до її розробки,та нагадав про зобов'язання Ірану у цьому зв'язку і про його міжнародні зобов'язання”, – йдеться у заяві.

Деталі

ЄС глибоко занепокоєний послідовними доповідями МАГАТЕ, які документують тривожне прискорення ядерної програми Ірану, що грубо порушує його зобов’язання за Спільним всеосяжним планом дій, зокрема щодо розвитку спроможностей із ядерного збагачення та виробництва високозбагаченого урану.

У Раді ЄС наголошують, що такі дії Ірану не мають жодного переконливого цивільного обґрунтування і несуть істотні ризики щодо розповсюдження ядерної зброї.

Європейський Союз рішуче закликав Іран без зволікань повернутися до власних політичних зобов’язань у сфері ядерного нерозповсюдження та поновити всі моніторингові і верифікаційні заходи в рамках СВПД (Спільний всеосяжний план дій – ред.), зокрема в рамках його Додаткового протоколу.

У цьому зв’язку ЄС закликав Іран негайно виконати власні правові зобов’язання відповідно до резолюції Керівної ради МАГАТЕ від 8 червня та 17 листопада 2022 року, а також обов’язки відповідно до Договору про нерозповсюдження, шляхом надання достовірних технічних пояснень та необхідного допуску фахівців МАГАТЕ до власних ядерних об’єктів.

“ЄС висловлює жаль, що, незважаючи на політичну підтримку з боку країн-членів ЄС та інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля для поновлення повної імплементації СВПД, включаючи Віденські переговори за посередництва високого представника ЄС як координатора Спільної комісії СВПД, Іран не ухвалив необхідних рішень та не здійснив необхідних кроків, продовжує ескалацію своєї ядерної програми, що значно ускладнює досягнення угоди. Як ключовий пріоритет із безпеки ЄС буде продовжувати докладати дипломатичних та політичних зусиль, щоб переконатися, що Іран не заволодіє ядерною зброєю», – йдеться у рішенні Ради ЄС.

Доповнення

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що "всі ставки буде знято", якщо Іран отримає діючу ядерну зброю, а арабські країни Перської затоки вживуть заходів, щоб гарантувати свою безпеку.

Іран заявляє, що його ядерні технології призначені виключно для цивільних цілей.

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