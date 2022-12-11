МЗС Саудівської Аравії, заявило, що "всі ставки буде знято", якщо Іран отримає ядерну зброю

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 14607 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 48183 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 88488 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 139563 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 164525 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 340070 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217987 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193062 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 325688 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458947 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113301 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75156 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 33227 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 33676 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 32552 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 340071 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 325689 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543782 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674903 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695284 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75156 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113301 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198550 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224615 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217632 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

МЗС Саудівської Аравії, заявило, що "всі ставки буде знято", якщо Іран отримає ядерну зброю

МЗС Саудівської Аравії, заявило, що "всі ставки буде знято", якщо Іран отримає ядерну зброю

Київ • УНН

 • 3289551 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив у неділю, що "всі ставки буде знято", якщо Іран отримає діючу ядерну зброю, а арабські країни Перської затоки вживуть заходів, щоб гарантувати свою безпеку. Про це пише Reuters, передає УНН.

Цитата

"Якщо Іран отримає діючу ядерну зброю, всі ставки буде знято", - сказав принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд в інтерв'ю зі сцени на Всесвітній політичній конференції в Абу-Дабі, коли його запитали про цей сценарій.

"Ми знаходимося в дуже небезпечному просторі в регіоні… ви можете очікувати, що держави регіону обов'язково будуть забезпечувати свою безпеку".

Деталі

Ядерні переговори зайшли в глухий кут із західними державами, які звинувачують Іран у висуненні необґрунтованих вимог.

Хоча Ер-Ріяд, як і раніше, "скептично" ставиться до іранської ядерної угоди, принц Фейсал заявив, що підтримує зусилля щодо відродження пакту "за умови, що він буде відправною точкою, а не кінцевою точкою" для міцнішої угоди з Тегераном.

Арабські держави Перської затоки, що керуються суннітами, наполягають на укладенні більш жорсткої угоди, яка зніме їхні побоювання з приводу програми шиїтського Ірану з ракет і безпілотників, а також мережі регіональних маріонеток.

"На жаль, зараз ознаки не дуже позитивні", - сказав принц Фейсал.

"Ми чуємо від іранців, що вони не зацікавлені у програмі ядерної зброї, було б дуже приємно повірити у це. Нам потрібно більше впевненості на цьому рівні".

Додамо

Іран заявляє, що його ядерні технології призначені виключно для цивільних цілей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33