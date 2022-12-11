МЗС Саудівської Аравії, заявило, що "всі ставки буде знято", якщо Іран отримає ядерну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив у неділю, що "всі ставки буде знято", якщо Іран отримає діючу ядерну зброю, а арабські країни Перської затоки вживуть заходів, щоб гарантувати свою безпеку. Про це пише Reuters, передає УНН.
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"Якщо Іран отримає діючу ядерну зброю, всі ставки буде знято", - сказав принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд в інтерв'ю зі сцени на Всесвітній політичній конференції в Абу-Дабі, коли його запитали про цей сценарій.
"Ми знаходимося в дуже небезпечному просторі в регіоні… ви можете очікувати, що держави регіону обов'язково будуть забезпечувати свою безпеку".
Деталі
Ядерні переговори зайшли в глухий кут із західними державами, які звинувачують Іран у висуненні необґрунтованих вимог.
Хоча Ер-Ріяд, як і раніше, "скептично" ставиться до іранської ядерної угоди, принц Фейсал заявив, що підтримує зусилля щодо відродження пакту "за умови, що він буде відправною точкою, а не кінцевою точкою" для міцнішої угоди з Тегераном.
Арабські держави Перської затоки, що керуються суннітами, наполягають на укладенні більш жорсткої угоди, яка зніме їхні побоювання з приводу програми шиїтського Ірану з ракет і безпілотників, а також мережі регіональних маріонеток.
"На жаль, зараз ознаки не дуже позитивні", - сказав принц Фейсал.
"Ми чуємо від іранців, що вони не зацікавлені у програмі ядерної зброї, було б дуже приємно повірити у це. Нам потрібно більше впевненості на цьому рівні".
Додамо
Іран заявляє, що його ядерні технології призначені виключно для цивільних цілей.