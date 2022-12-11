МИД Саудовской Аравии заявил, что "все ставки будут сняты", если Иран получит ядерное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил в воскресенье, что "все ставки будут сняты", если Иран получит действующее ядерное оружие, а арабские страны Персидского залива примут меры, чтобы обеспечить свою безопасность. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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"Если Иран получит действующее ядерное оружие, все ставки будут сняты", – сказал принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд в интервью со сцены на Всемирной политической конференции в Абу-Даби, когда его спросили об этом сценарии.
"Мы находимся в очень опасном пространстве в регионе… вы можете ожидать, что государства региона обязательно будут обеспечивать свою безопасность".
Детали
Ядерные переговоры зашли в тупик с западными государствами, обвиняющими Иран в предъявлении необоснованных требований.
Хотя Эр-Рияд по-прежнему "скептически" относится к иранскому ядерному соглашению, принц Фейсал заявил, что поддерживает усилия по возрождению пакта "при условии, что он будет отправной точкой, а не конечной точкой" для более крепкого соглашения с Тегераном.
Арабские государства Персидского залива, управляемые суннитами, настаивают на заключении более жесткого соглашения, которое снимет их опасения по поводу шиитской программы Ирана с ракет и беспилотников, а также сети региональных марионеток.
"К сожалению, сейчас признаки не очень положительные", – сказал принц Фейсал.
"Мы слышим от иранцев, что они не заинтересованы в программе ядерного оружия, было бы очень приятно поверить в это. Нам нужно больше уверенности на этом уровне".
Добавим
Иран заявляет, что его ядерные технологии предназначены исключительно для гражданских целей.