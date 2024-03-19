В ЕС заявили о плане поставить миллион боеприпасов Украине до конца года, а до конца марта - около половины

ЕС планирует поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до конца 2024 года, а к концу марта цифра составит около половины. Об этом сказал спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано во время брифинга в Брюсселе во вторник, пишет УНН.

Политические цели остаются неизменными, в этом году мы поставим в Украину 1 млн артиллерийских боеприпасов. По разрезу, который мы считаем, скорее, до конца марта, это будет около полумиллиона снарядов - сказал Стано.

Напомним

Чехия инициировала закупки боеприпасов для Украины, найдя источники для поставки снарядов за пределами ЕС. В феврале президент Чехии Петр Павел заявлял, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов.

10 марта сообщалось, что президент Чехии анонсировал, что собранные 800 тысяч боеприпасов вскоре прибудут в Украину.