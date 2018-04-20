В ЕС обеспокоены из-за незаконного раскрытия данных следствия НАБУ

"Опять заявляем, что эффективная борьба с коррупцией является важнейшей для успеха всего процесса реформ; высоко оцениваем прогресс, достигнутый в укреплении институционального строительства и закрытия места для коррупции во многих сферах; однако жалеем об отсутствии прогресса в проверке электронных деклараций Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК)", - говорится в заявлении.

В ЕС приветствовали принятие в первом чтении Верховной Рады Закона о создании Высшего антикоррупционного суда одновременно подчеркнув необходимость продолжить работу, чтобы урегулировать закон с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Выражаем обеспокоенность по поводу незаконного раскрытия данных, связанных со следственными или поисковыми действиями Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Подчеркиваем важность для сохранения независимости НАБУ и САП и их институциональную способность исследовать и выносить беспристрастные решения", - отметили в комиссии.

Как сообщал УНН, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий провел встречу с секретарем Венецианской комиссии Томасом Маркертом, во время которой предложил представителю комиссии еще поработать над законом о Антикоррупционном суде.