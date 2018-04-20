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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС обеспокоены из-за незаконного раскрытия данных следствия НАБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Евросоюзе высоко оценивают прогресс Украины, достигнутый в борьбе с коррупцией, но обеспокоены незаконным раскрытием данных следствия НАБУ. Об этом говорится в заключительном заявлении по итогам седьмого заседания Комитета парламентских ассоциаций Украина-ЕС, которое проходило в Страсбурге 18-19 апреля, передает УНН.

В ЕС обеспокоены из-за незаконного раскрытия данных следствия НАБУ

"Опять заявляем, что эффективная борьба с коррупцией является важнейшей для успеха всего процесса реформ; высоко оцениваем прогресс, достигнутый в укреплении институционального строительства и закрытия места для коррупции во многих сферах; однако жалеем об отсутствии прогресса в проверке электронных деклараций Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК)", - говорится в заявлении.

В ЕС приветствовали принятие в первом чтении Верховной Рады Закона о создании Высшего антикоррупционного суда одновременно подчеркнув необходимость продолжить работу, чтобы урегулировать закон с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Выражаем обеспокоенность по поводу незаконного раскрытия данных, связанных со следственными или поисковыми действиями Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Подчеркиваем важность для сохранения независимости НАБУ и САП и их институциональную способность исследовать и выносить беспристрастные решения", - отметили в комиссии.

Как сообщал УНН, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий провел встречу с секретарем Венецианской комиссии Томасом Маркертом, во время которой предложил представителю комиссии еще поработать над законом о Антикоррупционном суде.

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