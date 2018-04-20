В ЄС стурбовані через незаконне розкриття даних слідства НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Євросоюзі високо оцінюють прогрес України, досягнутий у боротьбі з корупцією, але стурбовані через незаконне розкриття даних слідства НАБУ. Про це йдеться в заключній заяві за підсумками сьомого засідання Комітету парламентських асоціацій Україна-ЄС, яке проходило у Страсбурзі 18-19 квітня, передає УНН.
“Знову заявляємо, що ефективна боротьба з корупцією є найважливішою для успіху всього процесу реформ; високо оцінюємо прогрес, досягнутий у зміцненні інституційного будівництва та закриття місця для корупції у багатьох сферах; однак шкодуємо про відсутність прогресу у перевірці електронних декларацій Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК)”, — йдеться в заяві.
У ЄС привітали прийняття у першому читанні Верховної Ради Закону про створення Вищого антикорупційного суду, водночас, наголосивши на необхідності продовжити роботу, аби урегулювати закон із рекомендаціями Венеціанської Комісії.
“Висловлюємо стурбованість з приводу незаконного розкриття даних, пов’язаних зі слідчими або пошуковими діями Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Підкреслюємо важливість для збереження незалежності НАБУ та САП та їх інституційну спроможність досліджувати та виносити неупереджені рішення”, — наголосили в комісії.
Як повідомляв УНН, Голова Верховної Ради Андрій Парубій провів зустріч з секретарем Венеційської комісії Томасом Маркертом, під час якої запропонував представнику комісії ще попрацювати над законом про Антикорупційний суд.