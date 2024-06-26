В Европейском Союзе согласовали новый пакет санкций против беларуси, сообщили в бельгийском председательстве в Совете ЕС в среду, пишет УНН.

Детали

"Послы ЕС согласовали в принципе новый пакет санкций против беларуси. Этот пакет усилит наши меры в ответ на вторжение россии в Украину, включая борьбу с обходом санкций", - отметили в бельгийском председательстве в Совете ЕС в X.

"За последние месяцы стало очевидно, что основной обход санкций (против россии - ред.) происходит через беларусь, - указал в комментарии DW дипломатический источник в Брюсселе. - Когда мы вели переговоры по 14-му пакету, мы сосредоточились только на россии, но остается лазейка, которую необходимо закрыть".

По его словам, в последние дни Еврокомиссия разрабатывала пакет санкций в отношении беларуси, чтобы привести его в соответствие с ограничительными мерами, принятыми против россии. "Мы понимаем, что это очень короткий срок, ведь обычно на это требуется несколько недель, - подчеркнул собеседник DW. - Но по понятным причинам подавляющее большинство государств-членов сочли, что мы должны попробовать успеть до 30 июня".

Введение новых санкций в отношении беларуси активно продвигает Бельгия. Штрафные меры, принятые на уровне послов, могут утвердить уже 27-28 июня на саммите ЕС в Брюсселе.

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