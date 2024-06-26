У ЄС погодили новий пакет санкцій проти білорусі
Київ • УНН
У Європейському Союзі погодили новий пакет санкцій проти білорусі, щоб посилити відповідь на вторгнення росії в Україну і боротися з обходом санкцій.
У Європейському Союзі погодили новий пакет санкцій проти білорусі, повідомили у бельгійському головуванні у Раді ЄС у середу, пише УНН.
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"Посли ЄС погодили в принципі новий пакет санкцій проти білорусі. Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій", - зазначили у бельгійському головуванні у Раді ЄС у X.
"За останні місяці стало очевидно, що основний обхід санкцій (проти росії - ред.) відбувається через білорусь, - вказало у коментарі DW дипломатичне джерело в Брюсселі. - Коли ми вели переговори щодо 14-го пакету, ми зосередилися лише на росії, але залишається лазівка, яку необхідно закрити".
За його словами, останніми днями Єврокомісія розробляла пакет санкцій щодо білорусі, щоб привести його у відповідність до обмежувальних заходів, вжитих проти росії. "Ми розуміємо, що це дуже короткий термін, адже зазвичай на це потрібно кілька тижнів, - підкреслив співрозмовник DW. - Але зі зрозумілих причин переважна більшість держав-членів визнала, що ми повинні спробувати встигнути до 30 червня".
Введення нових санкцій щодо білорусі активно просуває Бельгія. Обмежувальні заходи, ухвалені на рівні послів, можуть затвердити вже 27-28 червня на саміті ЄС у Брюсселі.
США запровадили нові санкції проти режиму у Білорусі15.04.24, 22:21 • 66821 перегляд