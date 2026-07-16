В ЕС приветствовали Корецкого с назначением на должность Премьер-министра Украины
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Сергея Корецкого с утверждением на должности Премьер-министра Украины. Она выразила уверенность в продолжении сотрудничества и поддержке реформ.
В ЕС поздравили Сергея Корецкого с назначением новым Премьер-министром Украины, о чем написала в четверг в X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.
Поздравляю, Сергей Корецкий, с утверждением на посту Премьер-министра. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего прекрасного сотрудничества с Украиной. Мы уверены, что вы поставите европейскую интеграцию Украины в центр трансформационных усилий страны. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку в продвижении вашей амбициозной программы реформ. В частности, в сферах верховенства права, энергетики и других ключевых секторов экономики
Сам Корецкий указал в соцсетях, что "приступает к исполнению обязанностей премьер-министра с четко определенными приоритетами".
Рада назначила Корецкого новым премьер-министром16.07.26, 12:15 • 9786 просмотров