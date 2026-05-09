Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
В ЕС опасаются срыва подписания торгового соглашения с США из-за конфликта Трампа с Мерцем — Bloomberg

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Гнев Трампа на Мерца из-за критики войны в Иране тормозит торговое соглашение с ЕС. США могут ввести 25% пошлины на авто уже с 4 июля.

В ЕС опасаются срыва подписания торгового соглашения с США из-за конфликта Трампа с Мерцем — Bloomberg

Конфликт президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем осложняет стремление Европейского Союза завершить процесс заключения торгового соглашения с США до введения новых тарифов. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в четверг Трамп не хотел откладывать обещанную 25% пошлину на европейские автомобили и грузовики, так как он все еще в ярости на канцлера Германии из-за его критики войны в Иране.

Это вызывает обеспокоенность у высокопоставленных чиновников европейских стран, что они не заключат торговое соглашение до нового срока, установленного Трампом, 4 июля, что может спровоцировать нисходящую спираль

- цитирует издание неназванного человека, знакомого с вопросом.

Указывается, что хотя чиновники выражают уверенность, что смогут завершить свою работу к тому времени, этот срок также оставляет почти два месяца для того, чтобы личные обиды Трампа снова возникли.

Эта ситуация является еще одним напоминанием о том, что для Трампа все политические вопросы взаимосвязаны и личны. Практически говоря, гнев Трампа на Мерца не имеет ничего общего с торговым соглашением между США и ЕС. Но в мире Трампа все это связано

- говорится в статье.

Авторы напоминают, что на данный момент обе стороны достигли непростой разрядки.

"В четверг Трамп отказался от своего обещания прошлой недели неизбежно ввести повышение автомобильных тарифов для Европы после разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. ... Этот шаг был типичным для Трампа: выдвинуть ультиматум, прежде чем окончательно изменить свои сроки", - резюмирует СМИ.

Контекст

В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает тарифы на автомобили из Европейского Союза до 25%.

Вскоре Германия выступила за поиск совместного решения с США для снижения торговой напряженности после заявлений Трампа.

Впоследствии глава Белого дома дал Европейскому Союзу время до 4 июля, чтобы финализировать торговое соглашение, иначе он введет "гораздо более высокие" тарифы.

Вадим Хлюдзинский

