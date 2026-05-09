В ЕС опасаются срыва подписания торгового соглашения с США из-за конфликта Трампа с Мерцем — Bloomberg
Гнев Трампа на Мерца из-за критики войны в Иране тормозит торговое соглашение с ЕС. США могут ввести 25% пошлины на авто уже с 4 июля.
Конфликт президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем осложняет стремление Европейского Союза завершить процесс заключения торгового соглашения с США до введения новых тарифов. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в четверг Трамп не хотел откладывать обещанную 25% пошлину на европейские автомобили и грузовики, так как он все еще в ярости на канцлера Германии из-за его критики войны в Иране.
Это вызывает обеспокоенность у высокопоставленных чиновников европейских стран, что они не заключат торговое соглашение до нового срока, установленного Трампом, 4 июля, что может спровоцировать нисходящую спираль
Указывается, что хотя чиновники выражают уверенность, что смогут завершить свою работу к тому времени, этот срок также оставляет почти два месяца для того, чтобы личные обиды Трампа снова возникли.
Эта ситуация является еще одним напоминанием о том, что для Трампа все политические вопросы взаимосвязаны и личны. Практически говоря, гнев Трампа на Мерца не имеет ничего общего с торговым соглашением между США и ЕС. Но в мире Трампа все это связано
Авторы напоминают, что на данный момент обе стороны достигли непростой разрядки.
"В четверг Трамп отказался от своего обещания прошлой недели неизбежно ввести повышение автомобильных тарифов для Европы после разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. ... Этот шаг был типичным для Трампа: выдвинуть ультиматум, прежде чем окончательно изменить свои сроки", - резюмирует СМИ.
Контекст
В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает тарифы на автомобили из Европейского Союза до 25%.
Вскоре Германия выступила за поиск совместного решения с США для снижения торговой напряженности после заявлений Трампа.
Впоследствии глава Белого дома дал Европейскому Союзу время до 4 июля, чтобы финализировать торговое соглашение, иначе он введет "гораздо более высокие" тарифы.
