13:27 • 10856 просмотра
Основной ремонт ключевых международных трасс завершили с опережением графика - Премьер
1 мая, 12:59 • 23183 просмотра
Зарплаты до 400 тысяч и поэтапное увольнение мобилизованных ранее - Зеленский объявил о старте реформы армии
Эксклюзив
1 мая, 11:05 • 19870 просмотра
Деньги пошли за пациентом, а пациент - за врачом: директор крупнейшего Перинатального центра о работе в условиях медреформы
1 мая, 10:45 • 21273 просмотра
Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия
Эксклюзив
1 мая, 10:11 • 21318 просмотра
Работник должен быть партнером государства и работодателя, а не ресурсом — глава Федерации профсоюзов Бызов
30 апреля, 19:05 • 51956 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50 • 50068 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Эксклюзив
30 апреля, 13:31 • 69861 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
30 апреля, 12:34 • 44207 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
30 апреля, 12:20 • 44014 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
Популярные новости
Эффект StopOdrex или общественные инициативы как реакция на отсутствие защиты пациентов1 мая, 09:41 • 31306 просмотра
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo1 мая, 10:22 • 12537 просмотра
Куда поехать на выходные: 7 интересных локаций в Белой Церкви для короткого путешествияPhoto1 мая, 10:30 • 30232 просмотра
Знак зодиака Змееносец: даты, характеристика и совместимость1 мая, 10:57 • 29540 просмотра
Как создать стикеры в Telegram: пошаговая инструкцияPhotoVideo16:14 • 7980 просмотра
В Европарламенте назвали неприемлемыми новые пошлины Трампа на автомобили

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

Бернд Ланге назвал неприемлемым повышение США пошлин на автомобили из ЕС до 25%. Он обвинил Вашингтон в нарушении соглашений и призвал ЕС к твердой позиции.

Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал неприемлемым повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на автомобили из ЕС. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Ланге отметил, что Европейский Союз выполняет свои обязательства в рамках торгового соглашения с США, в то время как Вашингтон их нарушает.

План Трампа по введению 25-процентных пошлин на автомобили из ЕС неприемлем. Европейский парламент продолжает придерживаться договоренностей, заключенных в Шотландии, и работает над завершением подготовки соответствующего законодательства. Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать

- подчеркнул Ланге.

Председатель Комитета по международной торговле назвал шаги американской администрации "явной непредсказуемостью", а также призвал ЕС придерживаться четкой позиции. 

"Мы уже видели такие произвольные шаги ранее, даже в отношении партнеров. ЕС должен сейчас сохранять четкость и твердость позиции", – написал он.

Напомним

1 мая президент США Дональд Трамп объявил, что повысит пошлины на легковые и грузовые автомобили из Европейского Союза до 25%. Однако новые правила не будут действовать для европейских автомобилей и грузовиков, если они произведены на заводах в США.

Ольга Розгон

