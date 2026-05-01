В Европарламенте назвали неприемлемыми новые пошлины Трампа на автомобили

Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал неприемлемым повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на автомобили из ЕС. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Ланге отметил, что Европейский Союз выполняет свои обязательства в рамках торгового соглашения с США, в то время как Вашингтон их нарушает.

План Трампа по введению 25-процентных пошлин на автомобили из ЕС неприемлем. Европейский парламент продолжает придерживаться договоренностей, заключенных в Шотландии, и работает над завершением подготовки соответствующего законодательства. Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать - подчеркнул Ланге.

Председатель Комитета по международной торговле назвал шаги американской администрации "явной непредсказуемостью", а также призвал ЕС придерживаться четкой позиции.

"Мы уже видели такие произвольные шаги ранее, даже в отношении партнеров. ЕС должен сейчас сохранять четкость и твердость позиции", – написал он.

1 мая президент США Дональд Трамп объявил, что повысит пошлины на легковые и грузовые автомобили из Европейского Союза до 25%. Однако новые правила не будут действовать для европейских автомобилей и грузовиков, если они произведены на заводах в США.