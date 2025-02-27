В ЕС назначат представителя для переговоров по прекращению войны в Украине - Bloomberg
Киев • УНН
Лидеры ЕС обсудят назначение специального представителя для переговоров о прекращении войны в Украине. На саммите 6 марта также рассмотрят план финансирования оборонной промышленности на сотни миллиардов евро.
Лидеры стран Европейского Союза на следующей неделе обсудят назначение специального посланника. Он будет представлять блок на возможных переговорах по прекращению российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Несколько европейских лидеров ранее призывали к созданию такой должности после того, как США «шокировали» Европу прямым разговором с Владимиром Путиным, оставив блок без внимания на ранних переговорах.
Ранее, пишет издание, Украина призвала Европу как можно быстрее назначить представителя для потенциальных мирных переговоров.
На специальном саммите лидеров ЕС, который состоится 6 марта, дискуссии будут направлены на выработку единой позиции по обороне, как для перевооружения континента, так и по отношению к Украине. Лидеры также обсудят ожидания блока относительно того, как будет выглядеть мир в Украине.
Ожидается, что на саммите Европейская комиссия обнародует план вливания сотен млрд евро в оборонную промышленность.
Напомним,
Американская сторона продолжает вести переговоры с российской, чтобы достичь прогресса по некоторым направлениям, в частности по прекращению конфликта, вроде прекращения огня, или какое-то другое соглашение. Дональд Трамп заявил, что хотел бы напрямую перейти к соглашению о прекращении войны.