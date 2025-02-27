В ЕС назначат представителя для переговоров по прекращению войны в Украине - Bloomberg

ukenru
Трамп продлил на год действие санкций против россии
17:54 • 38696 просмотра

Трамп продлил на год действие санкций против россии

Эксклюзив
Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился
27 февраля, 13:35 • 81287 просмотра

Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты
27 февраля, 13:15 • 113114 просмотра

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Эксклюзив
"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов
27 февраля, 11:16 • 106019 просмотра

"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
27 февраля, 09:18 • 148910 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
27 февраля, 07:59 • 120022 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 135811 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
26 февраля, 17:44 • 133979 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
26 февраля, 16:41 • 127695 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
26 февраля, 14:30 • 124669 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину в прошлом году

Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину в прошлом году

27 февраля, 10:41 • 38687 просмотра
Повторная ВВК для ограниченно пригодных: Генштаб говорит, что должны пройти более 1,5 млн человек

Повторная ВВК для ограниченно пригодных: Генштаб говорит, что должны пройти более 1,5 млн человек

27 февраля, 11:28 • 29332 просмотра
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

27 февраля, 11:50 • 118494 просмотра
Франция предлагает создать европейские запасы оружия для потенциальной помощи Украине

Франция предлагает создать европейские запасы оружия для потенциальной помощи Украине

27 февраля, 11:59 • 42697 просмотра
Зима завершится циклоном Reiner: какую погоду ожидать

Зима завершится циклоном Reiner: какую погоду ожидать

27 февраля, 12:06 • 33134 просмотра
публикации
Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

27 февраля, 13:15 • 113116 просмотра
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

27 февраля, 11:50 • 118494 просмотра
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Эксклюзив

27 февраля, 09:18 • 148910 просмотра
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 192631 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 192990 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

26 февраля, 17:09 • 123375 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 125517 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 155299 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 143191 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 127388 просмотра
Актуальное
В ЕС назначат представителя для переговоров по прекращению войны в Украине - Bloomberg

В ЕС назначат представителя для переговоров по прекращению войны в Украине - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 4592 просмотра

Read in English

Лидеры ЕС обсудят назначение специального представителя для переговоров о прекращении войны в Украине. На саммите 6 марта также рассмотрят план финансирования оборонной промышленности на сотни миллиардов евро.

Лидеры стран Европейского Союза на следующей неделе обсудят назначение специального посланника. Он будет представлять блок на возможных переговорах по прекращению российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Несколько европейских лидеров ранее призывали к созданию такой должности после того, как США «шокировали» Европу прямым разговором с Владимиром Путиным, оставив блок без внимания на ранних переговорах.

Ранее, пишет издание, Украина призвала Европу как можно быстрее назначить представителя для потенциальных мирных переговоров.

На специальном саммите лидеров ЕС, который состоится 6 марта, дискуссии будут направлены на выработку единой позиции по обороне, как для перевооружения континента, так и по отношению к Украине. Лидеры также обсудят ожидания блока относительно того, как будет выглядеть мир в Украине.

Ожидается, что на саммите Европейская комиссия обнародует план вливания сотен млрд евро в оборонную промышленность.

Напомним,

Американская сторона продолжает вести переговоры с российской, чтобы достичь прогресса по некоторым направлениям, в частности по прекращению конфликта, вроде прекращения огня, или какое-то другое соглашение. Дональд Трамп заявил, что хотел бы напрямую перейти к соглашению о прекращении войны.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы