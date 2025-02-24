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05:23 • 26749 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125409 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184384 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148704 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139898 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117875 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108327 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143689 перегляди

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Трамп: Американська сторона продовжує вести переговори з російською

Трамп: Американська сторона продовжує вести переговори з російською

Київ • УНН

 • 23408 перегляди

Американська делегація провела переговори з російською стороною в Саудівській Аравії щодо можливого припинення конфлікту. Трамп заявив про готовність досягти угоди для порятунку сотень тисяч життів.

Американська сторона продовжує вести переговори з російською, щоб досягти прогресу за деякими напрямами, зокрема щодо припинення конфлікту, ніби припинення вогню, або якась інша угода. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Наша команда зустрічалася в Саудівській Аравії з російською стороною ... Моя команда взаємодіє з російською стороною, з їх представниками і вони дійсно хочуть піти на угоду. Це те, чим я вмію займатися, я вмію досягати угод. Ми продовжуємо зараз вести переговори, щоб досягти прогресу за деякими напрямами, зокрема щодо припинення конфлікту, ніби припинення вогню, або якась інша угода.

- заявив Трамп.

Трамп заявив, що хотів би на пряму перейти до угоди щодо припинення конфлікту.

Але якщо ми досягнемо хоча б припинення вогню, тоді можна врятувати сотні тисячі життя людей

- сказав Трамп.

Війна в Україні може закінчитися "протягом кількох тижнів" - Трамп24.02.25, 20:31 • 116172 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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