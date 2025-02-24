Трамп: Американська сторона продовжує вести переговори з російською
Київ • УНН
Американська делегація провела переговори з російською стороною в Саудівській Аравії щодо можливого припинення конфлікту. Трамп заявив про готовність досягти угоди для порятунку сотень тисяч життів.
Американська сторона продовжує вести переговори з російською, щоб досягти прогресу за деякими напрямами, зокрема щодо припинення конфлікту, ніби припинення вогню, або якась інша угода. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Наша команда зустрічалася в Саудівській Аравії з російською стороною ... Моя команда взаємодіє з російською стороною, з їх представниками і вони дійсно хочуть піти на угоду. Це те, чим я вмію займатися, я вмію досягати угод. Ми продовжуємо зараз вести переговори, щоб досягти прогресу за деякими напрямами, зокрема щодо припинення конфлікту, ніби припинення вогню, або якась інша угода.
Трамп заявив, що хотів би на пряму перейти до угоди щодо припинення конфлікту.
Але якщо ми досягнемо хоча б припинення вогню, тоді можна врятувати сотні тисячі життя людей
Війна в Україні може закінчитися "протягом кількох тижнів" - Трамп24.02.25, 20:31 • 116172 перегляди