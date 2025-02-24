Трамп: Американська сторона продовжує вести переговори з російською

Американська сторона продовжує вести переговори з російською, щоб досягти прогресу за деякими напрямами, зокрема щодо припинення конфлікту, ніби припинення вогню, або якась інша угода. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Наша команда зустрічалася в Саудівській Аравії з російською стороною ... Моя команда взаємодіє з російською стороною, з їх представниками і вони дійсно хочуть піти на угоду. Це те, чим я вмію займатися, я вмію досягати угод. Ми продовжуємо зараз вести переговори, щоб досягти прогресу за деякими напрямами, зокрема щодо припинення конфлікту, ніби припинення вогню, або якась інша угода. - заявив Трамп.

Трамп заявив, що хотів би на пряму перейти до угоди щодо припинення конфлікту.

Але якщо ми досягнемо хоча б припинення вогню, тоді можна врятувати сотні тисячі життя людей - сказав Трамп.

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