Трамп: Американская сторона продолжает вести переговоры с российской
Киев • УНН
Американская делегация провела переговоры с российской стороной в Саудовской Аравии относительно возможного прекращения конфликта. Трамп заявил о готовности достичь соглашения для спасения сотен тысяч жизней.
Американская сторона продолжает вести переговоры с российской, чтобы достичь прогресса по некоторым направлениям, в частности относительно прекращения конфликта, вроде прекращения огня, или какое-то другое соглашение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Наша команда встречалась в Саудовской Аравии с российской стороной Моя команда взаимодействует с российской стороной, с их представителями и они действительно хотят пойти на сделку. Это то, чем я умею заниматься, я умею достигать соглашений. Мы продолжаем сейчас вести переговоры, чтобы достичь прогресса по некоторым направлениям, в частности по прекращению конфликта, как бы прекращение огня, или какое-то другое соглашение.
Трамп заявил, что хотел бы на прямую перейти к соглашению о прекращении конфликта.
Но если мы достигнем хотя бы прекращения огня, тогда можно спасти сотни тысячи жизни людей
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