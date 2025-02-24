Трамп: Американская сторона продолжает вести переговоры с российской

Американская сторона продолжает вести переговоры с российской, чтобы достичь прогресса по некоторым направлениям, в частности относительно прекращения конфликта, вроде прекращения огня, или какое-то другое соглашение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Наша команда встречалась в Саудовской Аравии с российской стороной Моя команда взаимодействует с российской стороной, с их представителями и они действительно хотят пойти на сделку. Это то, чем я умею заниматься, я умею достигать соглашений. Мы продолжаем сейчас вести переговоры, чтобы достичь прогресса по некоторым направлениям, в частности по прекращению конфликта, как бы прекращение огня, или какое-то другое соглашение. - заявил Трамп.

Трамп заявил, что хотел бы на прямую перейти к соглашению о прекращении конфликта.

Но если мы достигнем хотя бы прекращения огня, тогда можно спасти сотни тысячи жизни людей - сказал Трамп.

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