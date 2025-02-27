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В ЄС призначать представника для переговорів щодо припинення війни в Україні - Bloomberg

В ЄС призначать представника для переговорів щодо припинення війни в Україні - Bloomberg

Київ  •  УНН

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Лідери ЄС обговорять призначення спеціального представника для переговорів про припинення війни в Україні. На саміті 6 березня також розглянуть план фінансування оборонної промисловості на сотні мільярдів євро.

Лідери країн Європейського Союзу наступного тижня обговорять призначення спеціального посланця. Він представлятиме блок на можливих переговорах щодо припинення російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Кілька європейських лідерів раніше закликали до створення такої посади після того, як США "шокували" Європу прямою розмовою з володимиром путіним, залишивши блок поза увагою на ранніх переговорах.

Раніше, пише видання, Україна закликала Європу якнайшвидше призначити представника для потенційних мирних переговорів.

На спеціальному саміті лідерів ЄС, який відбудеться 6 березня, дискусії будуть спрямовані на вироблення єдиної позиції щодо оборони, як для переозброєння континенту, так і по відношенню до України. Лідери також обговорять очікування блоку щодо того, як виглядатиме мир в Україні.

Очікується, що на саміті Європейська комісія оприлюднить план вливання сотень млрд євро в оборонну промисловість.

Нагадаємо

Американська сторона продовжує вести переговори з російською, щоб досягти прогресу за деякими напрямами, зокрема щодо припинення конфлікту, ніби припинення вогню, або якась інша угода. Дональд Трамп заявив, що хотів би напряму перейти до угоди щодо припинення війни.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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