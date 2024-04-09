В ЕС начали роботу над 14-пакетом санкций против рф

В ЕС начали подготовку 14-го пакета санкций против россии, который должен быть принят весной. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает УНН.

"Мы начали подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной. Вероятно, он будет включать в себя обширный список ограничительных мер с сильной направленностью против обхода – например, в морском секторе, поскольку россия продолжает пытаться нарушить ценовой предел на экспорт своей нефти", - сообщил Домбровскис.

Он добавил, что в ЕС также ищут, как остановить обход санкций через западные дочерние компании, работающие в странах за пределами Европы.

"С точки зрения ЕС, материнские компании ЕС, которые сохраняют влияние на бизнес-операции своих зарубежных дочерних компаний, могут нести ответственность за операции, осуществляемые этими дочерними компаниями", - сказал Домбровскис.

Он отметил, что в ЕС продолжат оказывать давление на россию и на тех, кто поддерживает ее на поле боя, где бы они ни находились.

"Мы продолжим преследовать приспешников путина. И мы продолжим преследовать тех, кто помогает россии обходить санкции или пополнять ее военный арсенал", - заявил Домбровскис.

Напомним

Спустя два года после начала полномасштабного вторжения и агрессивной войны рф против Украины ЕС принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против россии.