В ЕС договорились снизить потребление энергии в строительном секторе
Киев • УНН
В Брюсселе принято решение реформировать Директиву по строительному сектору, имея целью сделать все здания климатически нейтральными к 2030 году, предложить среднее сокращение энергопотребления в зданиях на 16% к 2030 году и на 20-22% к 2035 году.
Участники
переговоров из Европейского парламента и государств ЕС договорились о сокращении потребления энергии в жилых домах в течение следующих лет. В частности вводится
реформа так называемой Директивы о зданиях, которая предусматривает, что с 2030 года все
новые здания должны быть климатически нейтральными.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Европарламента и Süddeutsche Zeitung.
Детали
Участники переговоров ЕС согласовали новое требование к энергоэффективности зданий, согласно которому к 2050 году все здания в Евросоюзе должны быть климатически нейтральными. Сейчас действует промежуточный статус: участники переговоров от Европарламента и стран ЕС договорились об ужесточении требований к энергоэффективности зданий. В частности, ожидается, что энергопотребление жилых домов снизится в среднем на 16 процентов к 2030 году и на 20-22 процента к 2035 году. Согласно информации, не будет никаких индивидуальных обязательств по модернизации частных домов, но дома с наихудшей энергоэффективностью должны были быть реконструированы.
Проект вызвал неоднозначное обсуждение, в том числе из-за возможной высокой стоимости для домовладельцев. Например, ассоциация владельцев Haus & Grund предупредила о резкой потере стоимости в старых зданиях. Однако комиссия ЕС подчеркнула, что благодаря меньшему потреблению энергии ремонт окупается в долгосрочной перспективе.
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Дополнение
Соглашение пока предусматривает лишь общую цель сокращения среднего энергопотребления в строительном секторе. Хотя основное внимание уделяется зданиям, которые хуже всего отремонтированы: 16 процентов плохо отремонтированных зданий должны пройти ремонт до 2033 года. Существует также обязательство устанавливать солнечные системы, если это технически и экономически возможно. Системы отопления, работающие на ископаемых видах топлива, также должны быть заменены до 2040 года, а с 2025 года, например, установка газового или нефтяного отопления может больше не субсидироваться.
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В ЕС договорились снизить потребление энергии в строительном секторе
В Брюсселе принято решение реформировать Директиву по строительному сектору, имея целью сделать все здания климатически нейтральными к 2030 году, предложить среднее сокращение энергопотребления в зданиях на 16% к 2030 году и на 20-22% к 2035 году.
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