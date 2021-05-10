В иерусалимской мечети Аль-Акса произошел пожар на фоне беспорядков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. У мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими, загорелось дерево, сообщает Reuters, передает УНН.
Что известно
Пожар быстро потушили, мечети не было причинено никакого вреда. Согласно заявлению израильской полиции, пожар был вызван фейерверком. Представитель полиции не уточнил, бросали ли в это время израильские силовики светошумовые гранаты.
Напомним
Беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме начались в субботу, 8 мая. В последний день Рамадана вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинцами и полицией.
Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы заставить верующих покинуть Аль-Аксу. 10 мая издание The Times of Israel со ссылкой на Красный Полумесяц писало, что в столкновениях с израильской полицией в мечети аль-Акса на Храмовой горе пострадали 278 палестинцев.
# عاجل || حريق داخل باحات # المسجد_الأقصى المبارك بفعل قنابل الاحتلال الصهيوني ..
اللهم سلم pic.twitter.com/6wwC3cMfOa