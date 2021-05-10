В єрусалимській мечеті Аль-Акса сталась пожежа на тлі заворушень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Біля мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, де тривають зіткнення між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими, загорілося дерево, повідомляє Reuters, передає УНН.
Що відомо
Пожежу швидко загасили, мечеті не було заподіяно жодної шкоди. Згідно із заявою ізраїльської поліції, пожежа була викликана феєрверком. Представник поліції не уточнив, чи кидали в той час ізраїльські силовики світлошумові гранати.
Нагадаємо
Заворушення на Храмовій горі в Єрусалимі почалися в суботу, 8 травня. В останній день Рамадану спалахнули жорстокі зіткнення між палестинцями та поліцією.
Ізраїльські силовики стріляли по прихожанам гумовими кулями, а також використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ, щоб змусити віруючих покинути Аль-Аксу. 10 травня видання The Times of Israel з посиланням на Червоний Півмісяць писало, що в зіткненнях з ізраїльською поліцією у мечеті аль-Акса на Храмовій горі постраждали 278 палестинців.
#عاجل|| حريق داخل باحات #المسجد_الأقصى المبارك بفعل قنابل الاحتلال الصهيوني..
اللهم سلم pic.twitter.com/6wwC3cMfOa