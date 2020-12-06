В Иерусалиме во время протестов против Нетаниягу есть задержанные и погибший

Отмечается, что на этой неделе не было митингов в Тель-Авиве и в Кейсарии. Организаторы акций протеста решили сконцентрировать свои усилия на Иерусалиме и на митингах протеста на перекрестках и на въезде в некоторые города.

По данным полиции, во время протестов в Иерусалиме были задержаны не менее 20 человек. Их подозревают в нарушении общественного порядка и создании препятствий действиям полицейских.

Кроме того, вечером в субботу в ходе демонстрации в Кирьят-Оно произошла авария. В ходе демонстрации, проходившей на улице Хативат Александрони, на въезде в Савьон автомобиль сбил 82-летнего мужчину. Пострадавший был доставлен в крайне тяжелом состоянии в медицинский центр, но спасти его не удалось. Водителя автомобиля, который сбил демонстранта, задержали.

Напомним, в Иерусалиме демонтировали статую “Герой Израиля”, представляющую собой фигуру участника акции протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.