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В Ізраїлі знесли пам’ятник протестів проти Нетаньягу

В Ізраїлі знесли пам’ятник протестів проти Нетаньягу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Єрусалимі у суботу співробітники муніципалітету демонтували статую “Герой Ізраїлю”, що представляє собою фігуру учасника акції протесту проти прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу. Про це повідомляє NEWSru, передає УНН.

Зазначається, що напередодні ввечері ця статуя була встановлена на площі Паріз, навпроти офіційної резиденції прем’єр-міністра.

Робітників, які здійснювали демонтаж статуї, супроводжували поліцейські. Автора скульптури, 41-річного художника Ітая Залаіта, затримали, проте через кілька годин відпустили.

Раніше Ітай Залаіт пояснив сенс назви статуї, підкресливши, що в його очах “кожна людина, що бореться за демократію, є справжнім героєм”.

Зазначається, що “Герой Ізраїлю” — це не перше політичне висловлювання скульптора. У липні на площі Рабіна в Тель-Авіві була встановлена інсталяція “Таємна вечеря Бібі”, що зображає прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу, який сидить на самоті за величезним обіднім столом.

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