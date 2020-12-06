В Ізраїлі знесли пам’ятник протестів проти Нетаньягу

Зазначається, що напередодні ввечері ця статуя була встановлена на площі Паріз, навпроти офіційної резиденції прем’єр-міністра.

Робітників, які здійснювали демонтаж статуї, супроводжували поліцейські. Автора скульптури, 41-річного художника Ітая Залаіта, затримали, проте через кілька годин відпустили.

Раніше Ітай Залаіт пояснив сенс назви статуї, підкресливши, що в його очах “кожна людина, що бореться за демократію, є справжнім героєм”.

Зазначається, що “Герой Ізраїлю” — це не перше політичне висловлювання скульптора. У липні на площі Рабіна в Тель-Авіві була встановлена інсталяція “Таємна вечеря Бібі”, що зображає прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу, який сидить на самоті за величезним обіднім столом.