В Израиле снесли памятник протестов против Нетаньяху
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Иерусалиме в субботу сотрудники муниципалитета демонтировали статую “Герой Израиля”, представляющую собой фигуру участника акции протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетанияху. Об этом сообщает NEWSru, передает УНН.
Отмечается, что накануне вечером эта статуя была установлена на площади Париз, напротив официальной резиденции премьер-министра.
Рабочих, осуществлявших демонтаж статуи, сопровождали полицейские. Автора скульптуры, 41-летнего художника Итая Залаита, задержали, однако через несколько часов отпустили.
Ранее Итай Залаит объяснил смысл названия статуи, подчеркнув, что в ее глазах “каждый человек, который борется за демократию, является настоящим героем”.
Отмечается, что “Герой Израиля” — это не первое политическое высказывание скульптора. В июле на площади Рабина в Тель-Авиве была установлена инсталляция “Тайная вечеря Биби”, изображающая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который сидит в одиночестве за огромным обеденным столом.