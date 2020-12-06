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В Єрусалимі під час протестів проти Нетаніягу є затримані та загиблий

В Єрусалимі під час протестів проти Нетаніягу є затримані та загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Єрусалимі відбулася чергова акція протестів противників прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу, у якій взяли участь тисячі людей, не обійшлося без затримань. Про це повідомляє NEWSru, передає УНН.

Зазначається, що на цьому тижні не було мітингів в Тель-Авіві і в Кейсарії. Організатори акцій протесту вирішили сконцентрувати свої зусилля на Єрусалимі і на мітингах протесту на перехрестях та на в’їзді в деякі міста.

За даними поліції, під час протестів в Єрусалимі були затримані не менше 20 осіб. Їх підозрюють в порушенні громадського порядку і створенні перешкод діям поліцейських.

Окрім того, увечері в суботу в ході демонстрації в Кірьят-Оно сталася аварія. В ході демонстрації, що проходила на вулиці Хатіват Александроні, на в’їзді в Савьон автомобіль збив 82-річного чоловіка. Потерпілий був доставлений у вкрай важкому стані в медичний центр, але врятувати його не вдалося. Водія автомобіля, який збив демонстранта, затримали.

Нагадаємо, в Єрусалимі демонтували статую “Герой Ізраїлю”, що представляє собою фігуру учасника акції протесту проти прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу. 

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