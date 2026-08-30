В египетской пустыне нашли древнее «кладбище акул» возрастом в десятки миллионов лет

Палеонтологи обнаружили на плато Абу-Тартур в Египте 14 окаменелых акульих зубов, принадлежавших пяти видам древних хищников. Об этом сообщает LRT со ссылкой на ScienceAlert, пишет УНН.

Детали

Находку сделали на территории, которая в меловой период, примерно 145–66 млн лет назад, была морским дном. Тогда климат Земли был значительно теплее, уровень Мирового океана — выше, а значительная часть Северной Африки находилась под водой.

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Ранее в этом районе учёные уже находили останки двух видов акул. Новые исследования позволили идентифицировать ещё пять вымерших видов, два из которых — Serratolamna cf. serrata и Squalicorax bassanii — ранее на территории Египта не обнаруживали.

Что рассказали древние акульи зубы

Найденные зубы существенно отличаются по форме: некоторые длинные и тонкие, другие широкие и зазубренные, а один имеет резко изогнутую форму. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что разные виды акул занимали отдельные экологические ниши и охотились на разную добычу.

Учёные предполагают, что древнее море в этом регионе было богато питательными веществами и могло поддерживать большое количество морских хищников. В то же время слой фосфорных соединений, в котором нашли зубы, не позволяет уверенно утверждать, что все семь известных в этом районе видов акул жили там одновременно.

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