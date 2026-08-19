В Швеции нашли останки беременной женщины каменного века и её нерождённого ребёнка

Археологи на шведском острове Лилла-Карлсё у побережья Готланда обнаружили останки молодой беременной женщины и плода, которому может быть до 9500 лет. Об уникальной находке сообщает шведский телеканал SVT, пишет УНН.

Детали

Останки обнаружили в пещере на глубине около пяти метров во время раскопок, начавшихся летом 2023 года. Предварительно возраст костей оценивают в 8000–9500 лет, однако точное время жизни женщины и плода должны установить с помощью радиоуглеродного датирования и анализа древней ДНК.

У побережья Италии обнаружено затонувшее древнеримское судно

Археолог Александер Розен Шестранд отметил, что такая находка является чрезвычайно редкой.

Плод — чрезвычайно редкая находка. Во всём мире мало таких хорошо сохранившихся находок - рассказал археолог.

По его предварительной оценке, этот плод может быть вторым по древности из известных в мире. Женщине, по оценкам исследователей, было 17–19 лет, а плоду — около 32–34 недель.

Тайна смерти женщины

Археологи предполагают, что женщина могла умереть из-за заболевания, связанного с беременностью, или во время родов. Одна из версий заключается в том, что из-за юного возраста её таз мог быть недостаточно развит для родов.

Она была довольно молодой. Неизвестно, был ли у неё полностью развит таз, поэтому, возможно, ребёнок не смог выйти наружу, а затем она умерла от осложнений - объяснил Шестранд.

Женщина, вероятно, была одной из первых жительниц Лилла-Карлсё. После отступления ледника около 10 тысяч лет назад на Готланд начали прибывать охотники на тюленей, рыбаки и собиратели.

Раскопки пещеры проводят в рамках археологического проекта Уппсальского университета. В ходе исследований археологи последовательно прошли через слои различных исторических периодов — от XIV века до эпохи викингов, бронзового и железного веков, а на глубине около пяти метров достигли слоя каменного века.

Тираннозавра за 30 миллионов долларов могут продать на аукционе, а ученые бьют тревогу