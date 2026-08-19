У Швеції знайшли рештки вагітної жінки кам’яного віку та її ненародженої дитини
Київ • УНН
Археологи на острові Лілла-Карлсе виявили рештки молодої жінки та плода віком 8000–9500 років. Жінці було 17–19 років, плід міг загинути через ускладнення під час пологів.
Археологи на шведському острові Лілла-Карлсе біля узбережжя Готланду виявили рештки молодої вагітної жінки та плода, якому може бути до 9500 років. Про унікальну знахідку повідомляє шведський телеканал SVT, пише УНН.
Деталі
Рештки виявили у печері на глибині близько п'яти метрів під час розкопок, які розпочалися влітку 2023 року. Попередньо вік кісток оцінюють у 8000–9500 років, однак точний час життя жінки та плода мають встановити за допомогою радіовуглецевого датування та аналізу давньої ДНК.
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Археолог Александер Розен Шестранд зазначив, що така знахідка є надзвичайно рідкісною.
Плід надзвичайно рідкісний. У всьому світі мало таких добре збережених знахідок
За його попередньою оцінкою, цей плід може бути другим найстарішим із відомих у світі. Жінці, за оцінками дослідників, було 17–19 років, а плоду - близько 32–34 тижнів.
Таємниця смерті жінки
Археологи припускають, що жінка могла померти через хворобу, пов'язану з вагітністю, або під час пологів. Однією з версій є те, що через молодий вік її таз міг бути недостатньо розвиненим для пологів.
Вона була досить молодою. Невідомо, чи в неї був повністю розвинений таз, тому можливо, що дитина не вибралася назовні, а потім вона померла від ускладнень
Жінка, ймовірно, була однією з перших мешканців Лілла-Карлсе. Після відступу льодовика близько 10 тисяч років тому на Готланд почали прибувати мисливці на тюленів, рибалки та збирачі.
Розкопки печери проводять у межах археологічного проєкту Уппсальського університету. Під час досліджень археологи послідовно пройшли через шари різних історичних періодів - від XIV століття до епохи вікінгів, бронзової та залізної доби, а на глибині близько п'яти метрів досягли шару кам'яного віку.
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