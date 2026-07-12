Тираннозавра за 30 миллионов долларов могут продать на аукционе, а ученые бьют тревогу
Киев • УНН
Один из самых полных скелетов тираннозавра рекса, известный как Гас, будет выставлен на аукцион Sotheby's с оценкой более 30 млн долларов. Ученые призывают сохранять такие находки для науки, а не для частных коллекций.
Один из самых полных скелетов тираннозавра рекса, известный как Гас, может быть продан на аукционе Sotheby's более чем за 30 миллионов долларов, что может сделать его одним из самых дорогих ископаемых динозавров в истории. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Скелет Гаса был найден в районе Бедлендс в Южной Дакоте. На его раскопки ушло три года, еще столько же специалисты потратили на документирование и реконструкцию находки. По оценке Sotheby's, экземпляр является одним из самых ценных благодаря высокой степени сохранности – удалось идентифицировать 61% костей.
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Продажа окаменелости вновь обострила дискуссию среди палеонтологов. Ученые опасаются, что такие уникальные находки все чаще попадают в частные коллекции вместо музеев, что затрудняет их дальнейшее изучение.
Ученые призывают сохранять находки для науки
Ничто не заменит настоящую окаменелость. Если мы собираемся проводить какие-либо исследования, главное – это понять анатомию. Нам нужно знать, что является настоящим
В то же время в Sotheby's подчеркивают, что высокая стоимость отражает годы сложной и опасной работы охотников за окаменелостями.
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По данным BBC, нынешний рекорд стоимости среди проданных на аукционе динозавров принадлежит стегозавру Apex, который в 2024 году был приобретен за 44,6 миллиона долларов. Гас уже оценен в 30 миллионов долларов, однако окончательная цена может оказаться значительно выше.
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