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У єгипетській пустелі знайшли стародавнє "кладовище акул" віком десятки мільйонів років

Київ • УНН

 • 116 перегляди

На плато Абу-Тартур виявили 14 скам’янілих зубів акул крейдяного періоду. Два з п’яти ідентифікованих видів раніше не знаходили в Єгипті.

У єгипетській пустелі знайшли стародавнє "кладовище акул" віком десятки мільйонів років

Палеонтологи виявили на плато Абу-Тартур у Єгипті 14 скам'янілих акулячих зубів, які належали п'ятьом видам давніх хижаків. Про це повідомляє LRT із посиланням на ScienceAlert, пише УНН.

Деталі

Знахідку зробили на території, яка в крейдяний період, приблизно 145–66 млн років тому, була морським дном. Тоді клімат Землі був значно теплішим, рівень Світового океану – вищим, а значна частина Північної Африки перебувала під водою.

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Раніше в цьому районі науковці вже знаходили рештки двох видів акул. Нові дослідження дозволили ідентифікувати ще п'ять вимерлих видів, два з яких – Serratolamna cf. serrata та Squalicorax bassanii – раніше на території Єгипту не виявляли.

Що розповіли стародавні акулячі зуби

Знайдені зуби суттєво відрізняються за формою: деякі довгі й тонкі, інші широкі та зазубрені, а один має різко вигнуту форму. На думку дослідників, це може свідчити, що різні види акул займали окремі екологічні ніші та полювали на різну здобич.

Науковці припускають, що давнє море в цьому регіоні було багатим на поживні речовини та могло підтримувати велику кількість морських хижаків. Водночас шар фосфорних сполук, у якому знайшли зуби, не дозволяє впевнено стверджувати, що всі сім відомих у цьому районі видів акул жили там одночасно.

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Степан Гафтко

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Єгипет