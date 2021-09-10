В Японии обнаружили первые случаи нового штамма Eta
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Японии подтвердили первые 18 случаев заражения вариантом коронавируса Eta. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Детали
По данным министерства здравоохранения Японии, 18 случаев заражения штаммом Eta обнаружили с помощью генетического анализа образцов людей, у которых был положительный результат COVID-19 во время карантинного контроля по прибытии в страну в период с декабря прошлого года по 3 сентября. Анализ проводил Национальный институт инфекционных заболеваний.
Вариант коронавируса Eta впервые зафиксировали в Великобритании в декабре прошлого года. В марте Всемирная организация здравоохранения добавила его в свой список вариантов для наблюдения.
На веб-сайте, где регистрируют генетические характеристики штаммов коронавируса, указано, что вариант Eta зафиксирован в 70 странах, в основном в США и Европе.
Напомним
В конце лета в Японии обнаружили первый случай мутации штамма “Дельта”, уровень заразности которого остается неизвестным.
Также Всемирная организация здравоохранения добавила в список для отслеживания новый штамм коронавируса Mu.