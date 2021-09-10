В Японії виявили перші випадки нового штаму Eta
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. В Японії підтвердили перших 18 випадків зараження варіантом коронавірусу Eta. Про це повідомляє УНН із посиланням на NHK.
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За даними мністерства охорони здоров’я Японії, 18 випадків зараження штамом Eta виявили за допомогою генетичного аналізу зразків людей, у яких був позитивний результат COVID-19 під час карантинного контролю після прибуття до країни в період з грудня минулого року до 3 вересня. Аналіз проводив Національний інститут інфекційних захворювань.
Варіант коронавірусу Eta вперше зафіксували у Великій Британії у грудні минулого року. У березні Всесвітня організація охорони здоров’я додала його у свій список варіантів для спостереження.
На вебсайті, де реєструють генетичні характеристики штамів коронавірусу, зазначено, що варіант Eta зафіксовано у понад 70 країнах, здебільшого у США та Європі.
Нагадаємо
Наприкінці літа в Японії виявили перший випадок мутації штаму “Дельта”, рівень заразності якого залишається невідомим.
Також Всесвітня організація охорони здоров’я додала до списку для відстеження новий штам коронавірусу Mu.