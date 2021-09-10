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В Японії виявили перші випадки нового штаму Eta

В Японії виявили перші випадки нового штаму Eta

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. В Японії підтвердили перших 18 випадків зараження варіантом коронавірусу Eta. Про це повідомляє УНН із посиланням на NHK.

Деталі

За даними мністерства охорони здоров’я Японії, 18 випадків зараження штамом Eta виявили за допомогою генетичного аналізу зразків людей, у яких був позитивний результат COVID-19 під час карантинного контролю після прибуття до країни в період з грудня минулого року до 3 вересня. Аналіз проводив Національний інститут інфекційних захворювань.

Варіант коронавірусу Eta вперше зафіксували у Великій Британії у грудні минулого року. У березні Всесвітня організація охорони здоров’я додала його у свій список варіантів для спостереження.

На вебсайті, де реєструють генетичні характеристики штамів коронавірусу, зазначено, що варіант Eta зафіксовано у понад 70 країнах, здебільшого у США та Європі.

Нагадаємо

Наприкінці літа в Японії виявили перший випадок мутації штаму “Дельта”, рівень заразності якого залишається невідомим.

Також Всесвітня організація охорони здоров’я додала до списку для відстеження новий штам коронавірусу Mu.

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