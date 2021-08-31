В Японії виявили перший випадок мутації “дельта”-штаму коронавірусу

Деталі

Було зареєстровано вісім випадків цього підтипу “дельти” за межами Японії, але рівень його заразності залишається невідомим.

Університет заявив у понеділок, що новий тип “дельта”-варіанта був виявлений у пацієнта у дочірній лікарні на початку цього місяця. Він містив мутацію L452R, що спостерігається у варіанті “дельта”, а також мутацію N501S, яка нагадує мутацію N501Y, що відбувається в “альфа”-штамі.

Оскільки пацієнт не мав жодних записів про поїздки за кордон і заразився вірусом через контакт з громадою, університет вважає, що мутація N501S дуже ймовірно сталася в Японії.

Нагадаємо

“Дельта”-штам коронавірусу за тиждень розширив свою географію зі 148 до 163 країн і територій. В Україні офіційно підтвердили вже 520 випадків захворювання більш заразним “Дельта”-штамом коронавірусу.