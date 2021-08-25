"Дельта"-штам коронавірусу вразив вже понад 160 країн

Цитата:

"У глобальному масштабі випадки "Альфа"-варіанту були зареєстровані в 192 країнах (три нових країни з минулого тижня), територіях або областях (далі країни), у той час як 141 країна (чотири нові країни) повідомили про випадки "Бета"-варіанту; 86 країн (жодної нової країни) повідомили про випадки "Гамма"-варіанту; і 163 країни (сім нових країн) повідомили про випадки "Дельта"-варіанту", - вказали у ВООЗ у щотижневому бюлетені.

Ситуація з коронавірусом у світі

За даними ВООЗ, із зафіксованих за тиждень (16-22 серпня) понад 4,5 мільйона заражень, кількість нових випадків, зареєстрованих у всьому світі, здається стабільною після зростання протягом майже двох місяців (з середини червня). Регіони Західної частини Тихого океану і Америки продовжують повідомляти про збільшення кількості нових випадків захворювання на 20% і 8% відповідно в порівнянні з минулим тижнем. Регіони Південно-Східної Азії і Східного Середземномор'я повідомили про зниження захворюваності за тиждень на 16% і 10% відповідно. Європейський і Африканський регіони повідомили про показники захворюваності, аналогічні до показників минулого тижня.

Кількість смертей, зареєстрованих у всьому світі за звітний тиждень, залишається такою ж, як і минулого тижня: зареєстровано понад 68 тисяч нових смертей. Два регіони, а саме Європи і Америки, повідомили про збільшення кількості нових смертей на 11% і 10% відповідно. Регіони Африки і Південно-Східної Азії повідомили про зниження кількості нових смертей на 11% і 10% відповідно, у той час як кількість смертей, зареєстрованих у регіонах Східного Середземномор'я і Західної частини Тихого океану, була такою ж, як і минулого тижня.

Найбільшу кількість нових випадків було зареєстровано в США (1 020 072 нових випадки; зростання на 15%), Ірані (251 610 нових випадків; зниження на 7%), Індії (231 658 нових випадків; зниження на 10%), Великій Британії (219 919 нових випадків; зростання на 11%) і Бразилії (209 099 нових випадків; зниження на 1%).

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,276 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 серпня, — понад 720, певне зростання проти показника днем раніше.