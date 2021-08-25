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"Дельта"-штамм коронавируса поразил уже более 160 стран

"Дельта"-штамм коронавируса поразил уже более 160 стран

Киев  •  УНН

 • 13607 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. "Дельта"-штамм коронавируса за неделю расширил свою географию с 148 до 163 стран и территорий. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает УНН.

Цитата:

"В глобальном масштабе случаи "Альфа"-варианта были зарегистрированы в 192 странах (три новых страны с прошлой недели), территориях или областях (далее страны), в то время как 141 страна (четыре новые страны) сообщили о случаях "Бета"- варианта; 86 стран (ни одной новой страны) сообщили о случаях "Гамма"-варианта, и 163 страны (семь новых стран) сообщили о случаях "Дельта"-варианта", - указали в ВОЗ в еженедельном бюллетене.

Ситуация с коронавирусом в мире

По данным ВОЗ, из зафиксированных за неделю (16-22 августа) более 4,5 миллиона заражений, количество новых случаев, зарегистрированных во всем мире, кажется стабильным после роста в течение почти двух месяцев (с середины июня). Регионы Западной части Тихого океана и Америки продолжают сообщать об увеличении количества новых случаев заболевания на 20% и 8% соответственно по сравнению с прошлой неделей. Регионы Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили о снижении заболеваемости за неделю на 16% и 10% соответственно. Европейский и Африканский регионы сообщили о показателях заболеваемости, аналогичных показателям прошлой неделе.

Количество смертей, зарегистрированных во всем мире за отчетную неделю, остается таким же, как и на прошлой неделе: зарегистрировано более 68 000 новых смертей. Два региона, а именно Европы и Америки, сообщили об увеличении количества новых смертей на 11% и 10% соответственно. Регионы Африки и Юго-Восточной Азии сообщили о снижении количества новых смертей на 11% и 10% соответственно, в то время как количество смертей, зарегистрированных в регионах Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана, было таким же, как и на прошлой неделе.

Наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в США (1 020 072 новых случая, рост на 15%), Иране (251 610 новых случаев, снижение на 7%), Индии (231 658 новых случаев, снижение на 10%), Великобритании (219 919 новых случаев, рост на 11%) и Бразилии (209 099 новых случаев, снижение на 1%).

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,276 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 августа, - более 720, определенный рост против показателя днем ранее.

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