В Україні вже 2,276 млн випадків COVID-19, за добу - 727

КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,276 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 серпня, - понад 720, певне зростання проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 682 осіб, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.