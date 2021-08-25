В Украине уже 2,276 млн случаев COVID-19, за сутки - 727

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,276 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 августа, - более 720, определенный рост по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 682 человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.