В Україні виявили вже 520 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні офіційно підтвердили вже 520 випадків захворювання більш заразним "Дельта"-штамом коронавірусу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, інформує УНН.
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"Кількість випадків інфікування штамом коронавірусу “Дельта” в Україні поступово зростає: ще 5 серпня було підтверджено 147 випадків, а вже 20 серпня — 520", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Водночас у МОЗ переконують, що упродовж літа система охорони здоров’я готувалася до можливих викликів нової хвилі коронавірусу. Звітують про 256 підготовлених лікарень, усього 39 тис. ліжко-місць.
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Також вказано, що в четвертому кварталі поточного року запуститься секвенування лабораторних зразків у власній референс-лабораторії ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”. І діагностувати “Дельта” штам методом ПЛР "зможуть на рівні областей та на національному рівні", запевнили у МОЗ.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,278 млн випадків COVID-19, за добу - 1 581.