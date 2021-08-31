В Японии обнаружили первый случай мутации "дельта" -штаму коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. По данным Токийского медицинского и стоматологического университетов, в Японии подтвержден первый случай нового типа високоинфекцийного “дельта”-варианта COVID-19, несет мутацию, подобную таковой у “Альфа”-штаму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Japan Таймс.
Детали
Было зарегистрировано восемь случаев этого подтипа “дельты” за пределами Японии, но уровень его заразности остается неизвестным.
Университет заявил в понедельник, что новый тип “дельта”-варианте был обнаружен у пациента в дочерней больницы в начале этого месяца. Он содержал мутацию L452R, что наблюдается в варианте “дельта”, а также мутации N501S, которая напоминает мутацию N501Y, что происходит в “альфа”-штами.
Поскольку пациент не имел никаких записей о поездках за границу и заразился вирусом через контакт с обществом, университет считает, что мутация N501S очень вероятно произошла в Японии.
Напомним
“Дельта”-штам коронавируса за неделю расширил свою географию с 148 до 163 стран и территорий. В Украине официально подтвердили уже 520 случаев заболевания более заразным “Дельта”-штамом коронавируса.