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В Японии обнаружили первый случай мутации "дельта" -штаму коронавируса

В Японии обнаружили первый случай мутации "дельта" -штаму коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. По данным Токийского медицинского и стоматологического университетов, в Японии подтвержден первый случай нового типа високоинфекцийного “дельта”-варианта COVID-19, несет мутацию, подобную таковой у “Альфа”-штаму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Japan Таймс.

Детали

Было зарегистрировано восемь случаев этого подтипа “дельты” за пределами Японии, но уровень его заразности остается неизвестным.

Университет заявил в понедельник, что новый тип “дельта”-варианте был обнаружен у пациента в дочерней больницы в начале этого месяца. Он содержал мутацию L452R, что наблюдается в варианте “дельта”, а также мутации N501S, которая напоминает мутацию N501Y, что происходит в “альфа”-штами.

Поскольку пациент не имел никаких записей о поездках за границу и заразился вирусом через контакт с обществом, университет считает, что мутация N501S очень вероятно произошла в Японии.

Напомним

“Дельта”-штам коронавируса за неделю расширил свою географию с 148 до 163 стран и территорий. В Украине официально подтвердили уже 520 случаев заболевания более заразным “Дельта”-штамом коронавируса.

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