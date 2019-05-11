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В Японии открывается встреча министров стран G20

В Японии открывается встреча министров стран G20

Киев  •  УНН

 • 9956 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Министры сельского хозяйства стран Группы двадцати (G20) встретятся в субботу в японском городе Ниигата. В ходе двухдневных переговоров они обсудят, какие вызовы стоят перед современным сельским хозяйством и какие международные практики лучше всего подойдут для решения существующих и появляются проблемы, сообщает УНН.

Главная тема встречи в этом году — “На пути к устойчивому агропищевому сектору: современные проблемы и положительные практики”.

“Мы хотели бы обсудить новые вызовы, стоящие перед мировым сельским хозяйством, и найти для них соответствующие решения”, — подчеркнул министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Ёсикава, выступая накануне перед журналистами.

Он также отметил, что намерен провести отдельные встречи с китайским и южнокорейским коллегами, чтобы обсудить тему снятия частичного продуктового эмбарго, которое эти страны ввели в отношении Японии после аварии на АЭС “Фукусима-1” в 2011 году.

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В субботу японская сторона выступает организатором встречи G20, проведет двусторонние переговоры с министрами сельского хозяйства США и Великобритании. Само же заседание членов G20 откроется коротким приветствием, а основная часть мероприятия намечена на воскресенье.

В связи с проведением в Ниигата международного мероприятия город патрулируют усиленные наряды полиции.

На вокзале гостей города встречают десятки волонтеров: Ниигата нечасто становится местом проведения крупных международных мероприятий, и наплыв иностранных гостей вызывает у местного населения большой интерес.

Встреча министров сельского хозяйства стран G20 проходит в комплексе “Токи Мессе” на берегу реки Синано, что впадает в Японское море. На территории комплекса развернуты пресс-центр и выставка, на которой представлены последние достижения местного сельского хозяйства.

Саммит G20 пройдет 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.

Как сообщал УНН, в Кремле заявили, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Японии пока не планируется.

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