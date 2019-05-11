В Японии открывается встреча министров стран G20

КИЕВ. 11 мая. УНН. Министры сельского хозяйства стран Группы двадцати (G20) встретятся в субботу в японском городе Ниигата. В ходе двухдневных переговоров они обсудят, какие вызовы стоят перед современным сельским хозяйством и какие международные практики лучше всего подойдут для решения существующих и появляются проблемы, сообщает УНН.