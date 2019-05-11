В Японії відкривається зустріч міністрів країн G20

Головна тема зустрічі в цьому році - "На шляху до сталого агрохарчового сектору: сучасні проблеми та позитивні практики".

"Ми хотіли б обговорити нові виклики, що стоять перед світовим сільським господарством, і знайти для них відповідні рішення", - підкреслив міністр сільського господарства, лісівництва та рибальства Японії Такаморі Есикава, виступаючи напередодні перед журналістами.

Він також зазначив, що має намір провести окремі зустрічі з китайським і південнокорейським колегами, щоб обговорити тему зняття часткового продуктового ембарго, яке ці країни ввели відносно Японії після аварії на АЕС "Фукусіма-1" в 2011 році.

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У суботу японська сторона, яка виступає організатором зустрічі G20, проведе двосторонні переговори з міністрами сільського господарства США і Великобританії. Саме ж засідання членів G20 відкриється коротким привітанням, а основна частина заходу намічена на неділю.

У зв'язку з проведенням в Ніїгата міжнародного заходу місто патрулюють посилені наряди поліції.

На вокзалі гостей міста зустрічають десятки волонтерів: Ніїгата нечасто стає місцем проведення великих міжнародних заходів, і наплив іноземних гостей викликає у місцевого населення великий інтерес.

Зустріч міністрів сільського господарства країн G20 проходить в комплексі "Токи Мессе" на березі річки Синано, що впадає в Японське море. На території комплексу розгорнуті прес-центр і виставка, на якій представлені останні досягнення місцевого сільського господарства.

Саміт G20 відбудеться 28-29 червня в Осаці. Це буде перший форум такого роду на території Японії.

Як повідомляв УНН, у Кремлі заявили, що зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на саміті G20 в Японії поки не планується.