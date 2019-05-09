У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа на G20 поки не планується
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на саміті G20 в Японії поки не планується. Про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Поки не планується зустріч, не йде розмова про зустріч", - зазначив Пєсков.
За його словами, підготовка зустрічі президентів поки не почалася.
"Ні, не почалася ще", - зазначив Пєсков.
У той же час, прес-секретар не виключив, що Путін в Сочі 14 травня зустрінеться з держсекретарем США Майклом Помпео.
"Ми не виключаємо", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи плануються контакти Путіна і Помпео 14 травня в Сочі.
"Будуть переговори Помпео з Лавровим", - додав Пєсков.
Як повідомляв УНН 3 травня президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін у ході телефонної розмови обговорили Україну.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп на саміті G20 в Буенос-Айресі близько 15 хвилин проговорили без американського перекладача, який міг би робити нотатки, що стосуються змісту бесіди.